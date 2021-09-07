Жительница Барнаула и ее внучки получили срок за обвинение деда в педофилии

В Барнауле суд вынес приговор бывшей супруге и внучкам мужчины за ложный донос о надругательстве над несовершеннолетней, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«Осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера», — говорится в сообщении.

По данным следствия, одна из девушек дала показания в качестве потерпевшей и завила, что в возрасте 15 лет мужчина сексуально домогался ее. Бабушка и вторая внучка подтвердили, что они якобы были свидетелями произошедшего.

В ходе следствия указанные ими факты не нашли подтверждения, уточнили в прокуратуре. Помимо этого, следователям удалось получить переписку с телефона одной из заявительниц, которая подтвердила их замысел на оговор.

В результате всем троим подсудимым за дачу заведомо ложных показаний суд назначил наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года условно, с установлением всем испытательного срока на 1 год. С бывшей жены потерпевшего в его пользу взыскали 200 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

По данным местных СМИ, обвинить в педофилии пожилого мужчину члены семьи решили из-за раздела имущества — он хотел выкупить половину дома, который ранее построил для своей семьи.