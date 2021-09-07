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В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь

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Pavel Golovkin/AP

Во вторник, 7 сентября, в Москве прогнозируется небольшой дождь, столбики термометров не превысят значения в +14°С. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Погода прогнозируется облачная с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Днем будет западный и юго-западный ветер, чья скорость не превысит 10 м/c, однако местами будут порывы до 15 м/с.

Ночью похолодает, столбики термометров покажут не более +11°С. В ночное время суток погода не будет кардинально отличаться от дневной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром.

Также синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье.

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Погода в Москве
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