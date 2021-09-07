Еще один человек умер после вакцинации Moderna в Японии

Еще один летальный исход был подтвержден после вакцинации от COVID-19 препаратом компании Moderna из партии, где ранее выявили инородные вещества в Японии. Жертвой стал мужчина, сообщает NHK WORLD News.

Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны. У умершего, как выяснилось, была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки.

Вторую дозу вакцины мужчина получил 11 августа, а на следующий день умер. Точная причина между смертью и проведенной вакцинацией против коронавирусной инфекции пока не установлена.

Это третий случай летального исхода после вакцинации препаратом из бракованной партии. Двое других умерших — мужчины 38 и 30 лет.

До этого обнаружилось, что посторонние частицы в вакцине были элементами производственного оборудования из нержавеющей стали.