Большая часть жителей Панджшера покинула свои дома и отправилась в горы

Большая часть жителей афганской провинции Панджшер в связи с напряженной обстановкой в регионе покинула свои дома и ушла в горы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Фронту национального сопротивления (ФНС) в регионе.

По его словам, с вечера 5 августа позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многие из них были вынуждены ретироваться и отправиться в высокогорные районы.

«В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — сказал источник, добавив, что бои также ведутся и в районе Андараб соседней провинции Баглан.

Ранее сообщалось, что талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над провинцией Панджшер. Кроме того, они заявили об окончании войны в Афганистане.

В дальнейшем Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, указав, что оно «не соответствует действительности».

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.