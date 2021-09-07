Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФМБА оценили возможность искусственного создания коронавируса 03:39
Российские фигуристы могут пропустить этап Гран-при в США из-за проблем с визами 03:33
Счетная палата нашла способ сдержать цены на жилье в России 03:18
В Госдуме оценили игру российских молодых футболистов 03:02
Семья Бельмондо выступила с заявлением после его смерти 02:59
Эксперт дал советы на случай, если банкомат не вернет карту 02:56
«ПСЖ» выразили соболезнования в связи со смертью Бельмондо 02:55
Глава МИД Украины рассказал о сигнале России из США 02:43
В Сирии растет число пациентов с коронавирусом 02:34
УЕФА запретил украинским фанатам посетить матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» 02:27

Синоптик перечислил регионы с высоким риском природных пожаров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сейчас больше всего рисков возникновения природных пожаров остается в Хабаровском крае и Якутии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Высокая температура будет в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии — около 20 градусов, в Хабаровском крае — 27 градусов. Там еще самые высокие показатели пожарной опасности (4-5-е классы)», — объяснил метеоспециалист.

Ранее сообщалось, что в Москве за лето не зафиксировали природных пожаров. В период с мая по август потушили 130 загораний травы. Такой показатель составил только 6% от общего числа пожаров.

Также в охваченной пожарами Якутии выпал снег. 22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га. 25 августа ликвидировали еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Только государство может осуществить это чудо»
Экономисты назвали примерную стоимость новых городов в Сибири
«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо
Представитель актера раскрыл подробности смерти Жан-Поля Бельмондо
«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ
Что будет со стоимостью газа в Европе после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за Вашингтона
В Раде назвали троллингом России идею переименовать Украину в «Русь»
Спасатели прокомментировали происшествие на шахте в ЛНР
В Крыму не планируют запрашивать отрицательные ПЦР-тесты при заселении в гостиницы
Новости и материалы
В ФМБА оценили возможность искусственного создания коронавируса
Российские фигуристы могут пропустить этап Гран-при в США из-за проблем с визами
Счетная палата нашла способ сдержать цены на жилье в России
В Госдуме оценили игру российских молодых футболистов
Семья Бельмондо выступила с заявлением после его смерти
Эксперт дал советы на случай, если банкомат не вернет карту
«ПСЖ» выразили соболезнования в связи со смертью Бельмондо
Глава МИД Украины рассказал о сигнале России из США
В Сирии растет число пациентов с коронавирусом
УЕФА запретил украинским фанатам посетить матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер»
Пушков озвучил главное условие для встречи Зеленского с Путиным
Президент Бразилии добивался возобновления матча с Аргентиной
Эрдоган выпустил книгу
Глава УЕФА заявил о необходимости объединиться перед лицом «позорной» Суперлиги
Гимнастка Байлз напомнила критикам о завоеванных олимпийских медалях
В Москве ограбили выводивший мышей для испытания вакцин от коронавируса институт
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5
Умер звезда сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» Майкл Кеннет Уильямс
Все новости
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
«Заниматься политикой в Белоруссии сейчас можно только сидя в тюрьме»
Как белорусская оппозиция отреагировала на обвинительный приговор Колесниковой и Знаку
«Хотели перекрасить зону с «черной» на «красную»
Эксперты — о том, почему подрались заключенные в ИК-14 в Хабаровском крае
«Он здорово хайпанул»
Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов
Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию
Президент Украины попросил американских конгрессменов сохранить санкции против России
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
Главне новинки выставки «Комтранс-2021»
«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена
Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена
Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на выборы
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19
Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19
Дефицит автомобилей обрушил рынок
АЕБ: продажи автомобилей в России в августе снизились на 17%
Пальто для футболиста: зачем «ПСЖ» контракт с Dior
Как люксовые бренды и топовые футбольные клубы зарабатывают друг на друге
Как юридические фирмы атакуют автопроизводителей
Автоюристы потребовали у автокомпаний многомиллионных выплат
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях