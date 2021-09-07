Синоптик перечислил регионы с высоким риском природных пожаров

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сейчас больше всего рисков возникновения природных пожаров остается в Хабаровском крае и Якутии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Высокая температура будет в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии — около 20 градусов, в Хабаровском крае — 27 градусов. Там еще самые высокие показатели пожарной опасности (4-5-е классы)», — объяснил метеоспециалист.

Ранее сообщалось, что в Москве за лето не зафиксировали природных пожаров. В период с мая по август потушили 130 загораний травы. Такой показатель составил только 6% от общего числа пожаров.

Также в охваченной пожарами Якутии выпал снег. 22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га. 25 августа ликвидировали еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га.