В Сирии растет число пациентов с коронавирусом

Рост числа пациентов, которые заболели COVID-19, фиксируют на территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА, приводящее сообщение главного врача госпиталя Сирийского общества Красного Полумесяца Мишеля Саллума.

«В отделениях интенсивной терапии нет свободных коек, они заполнены на 100% пациентами, инфицированными COVID-19», — уточнил он.

По словам Саллума, для того чтобы предотвратить всплеск заболевания коронавирусной инфекцией, планируется создать дополнительные палаты для заразившихся.

Главный врач подчеркнул, что у медицинских учреждений Сирии есть аппараты искусственной вентиляции легких и требующийся запас кислородных баллонов.

«Рост заболеваемости COVID-19 начался в середине августа и продолжается по сей день», — добавил он.

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