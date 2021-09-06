В ЛНР из-за обрыва каната клети на шахте погибли 9 человек

На шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске, который находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республике погибли 9 человек из-за обрыва каната клети, сообщает «Интерфакс» .

«В результате аварии погибли, предварительно, девять человек», — рассказали в экстренных службах ЛНР.

Всего, по данным МЧС самопровозглашенной ЛНР, в шахте «Красный партизан» в момент аварии находилось 25 человек.

«Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — резюмировали в экстренных службах.

Ранее в Китае из-за аварии в шахте образовался завал, под которым оказались 19 человек.

Обрушение произошло на шахте в уезде Гангца провинции Цинхай на северо-западе Китая. На момент аварии под землей находились 21 человек. Двоих пострадавших удалось вытащить, вскоре один из них погиб.

До этого на шахте Анжерская Южная в Кузбассе один человек погиб, еще один пострадал в результате выброса метана и обрушения горной породы.