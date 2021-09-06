Подросток напал с ножом на мать, которая пыталась заставить его учиться

В Московской области подросток набросился на мать с ножом и пытался покончить жизнь самоубийством после конфликта по поводу учебы, сообщает mk.ru.

Отмечается, что 5 сентября около полуночи жильцы одного из домов в Долгопрудном были разбужены женскими криками. Соседи определили, что женщина кричала своему 16-летнему сыну, чтобы он «этого не делал».

Выяснилось, что юноша напал с ножом на свою мать после того, как она в очередной раз упрекала сына из-за того, что тот мало занимается уроками и много времени проводит за компьютером. После этого он выпал из окна, а мать выбежала на улицу. Обоих госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в реанимацию, у мальчика диагностировали перелом позвоночника.

По свидетельствам жильцов подъезда, мать и сын часто ссорились, и пару дней назад соседи слышали, как парень громко крикнул «убью».

Кроме того, стало известно, что ранее у мальчика скончался отец, который растил его в строгости. Мальчик окончил 9 классов и пошел учиться на спасателя.

Ранее сообщалось, что в Бурятии безработный внук задушил прикованную к постели бабушку.