Диетолог назвал продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови

Специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш в статье для турецкой газеты Sözcü назвал продукты, благодаря которым можно снизить и удерживать в определенном диапазоне уровень сахара в крови.

Для этого специалист порекомендовал включить в рацион еду с низким гликемическим индексом. В числе таких продуктов — рыба, которую необходимо употреблять в пищу три раза в неделю.

«При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается. Однако здесь следует соблюдать меру», — уточнил Гермюш.

Диетолог также посоветовал два раза в неделю есть бобовые, так как они содержат много клетчатки. В списке также красные плоды, которые очень полезны благодаря своей волокнистой структуре и являются источником антиоксидантов.

Гермюш также указал на пользу фундука, миндаля и грецких орехов. По его словам, если употреблять их с углеводной пищей, то они способны регулировать уровень сахара в крови. Однако специалист добавил, что не стоит есть орехи в большом количестве в случае изжоги.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму.