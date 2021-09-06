Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка

Джанкойский районный суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ за убийство котенка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

По информации следствия, житель района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и в приступе гнева бросил котенка об стену. Сцена произошла на глазах малолетнего ребенка. Животное от удара погибло.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.

Согласно решению суда, помимо исправительных работ, из заработной платы мужчины также будут удержаны 5% в доход государства.

Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области варила котят и скармливала их животным.

Выяснилось это, когда соседи пожаловались в полицию на неприятный запах в подъезде. В квартире со множеством животных проживала тридцатилетняя женщина с дочерью.