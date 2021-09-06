Нейробиолог рассказал о том, может ли душа «покинуть» тело

Доктор Джейн Аспелл из Университета Англии Раскин рассказала изданию Daily Express о том, что современная наука думает об околосмертных переживаниях.

Она отметила, что люди часто заявляют, что испытывали ощущение того, «что их душа покинула тело», и иногда даже утверждают, что могли видеть свое тело со стороны. Тем не менее, которые сообщали о том, что у них было переживание нахождения вне тела, обычно не могут корректно описать или нарисовать пространство, в котором они переживали подобный опыт. Аспелл полагает, что причина этому — ослабление функционирования раздела головного мозга, который отвечает за чувство собственного «Я» и галлюцинации.

По словам эксперта, ученым из ее группы удалось воссоздать подобный опыт с помощью технологий дополненной реальности. Добровольцев попросили надеть наушники, показывая им видеотрансляцию с веб-камеры, расположенной прямо за ними. Когда их похлопывали по спине, они это видели, и чувствовали себя так, как будто они больше не находились в собственном теле.

Ранее сообщалось о том, как украинский школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке.