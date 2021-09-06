ФАС заподозрила «Магнит» и «Пятерочку» в монопольно высоких ценах на овощи в Рязани

Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» по подозрению в завышении цен на овощи в регионе.

«Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», — говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что в августе региональное управление ФАС провело оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в «Магните» и «Пятерочке».

Выяснилось, что в магазинах данных сетей на картофель, лук, капусту и морковь была установлена наценка свыше 50%, в ряде случаев она превышала 100%.

ФАС напомнила, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы.

Ранее в ФАС заявляли, что «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки.