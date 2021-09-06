Генпрокурор предложил приравнять оправдание нацизма к экстремистской деятельности

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к экстремисткой деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — заявил он в ходе открытия форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», посвященного судебному процессу 1949 года над японскими военными.

Ранее Государственная дума приняла закон, запрещающий демонстрировать изображения нацистов. К экстремистским материалам будут отнесены выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.