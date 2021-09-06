Небольшой дождь и ночное похолодание ожидаются в Москве

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник 6 сентября, местами возможен небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет +10-12°С, в ночь на 7 сентября похолодает до +4°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами — порывы до 15 м/с. Дождь возможен после 21.00.

В Подмосковье — днем +8-13°С, в ночные часы температура снизится до +1°С.

В области также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, предупреждение действует до вечера 6 сентября. Порывы ветра в этот период могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 751-753 мм рт. ст.

Накануне синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье.