На Алтае мужчина избил жену до смерти и лег с ней спать

Житель Горно-Алтайска осужден на 9,5 лет в колонии строгого режима за жестокое избиение своей супруги, которое привело к ее смерти, сообщили в краевом управлении СК.

По данным следствия, 20 января 2021 года мужчина был в гостях у тещи. Во время застолья между ним и женой произошел конфликт на почве ревности. Позже мужчина вышел из себя и стал избивать жену руками и ногами, а затем кочергой и металлическим совком. Потерпевшая обратилась в полицию, а мужчина ушел из дома. Однако через несколько часов он вернулся и продолжил избивать жену.

«Встретив супругу на улице... [осужденный] накинулся на нее, кулаком нанес женщине не менее трех ударов в область лица, от которых она упала на землю, после чего с приложением значительной физической силы стал наносить потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, преимущественно в область головы и лица. Затем обвиняемый взял в руки нож, клинком которого нанес не менее 7 ударов в область лица, шеи и левой кисти потерпевшей. Успокоившись, мужчина препроводил избитую супругу обратно в дом, где лег с ней спать», — говорится в сообщении СК.

Женщина вскоре скончалась от полученных телесных повреждений. О попытках оказания ей помощи не сообщается.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину частично, подтвердив факт нанесения лишь некоторых телесных повреждений.

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