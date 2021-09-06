Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах

Роспотребназор открыл горячую линию, посвященную организации питания в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что до 17 сентября у операторов горячей линии можно спросить о роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей, принципах здорового питания.

Номера телефонов, позвонив на которые можно получить консультацию, а также адреса консультационных центров и пунктов указаны на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

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