В Индии от вируса Нипах умер ребенок

Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявила, что 12-летний мальчик скончался из-за инфекции Нипах. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В публикации отмечается, что биологические образцы мальчика уже отправлены в Национальный институт вирусологии Пуны, чтобы точно подтвердить наличие вируса.

Вина подчеркнула, что правительство в срочном порядке направило в Кералу команду специалистов Национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы изучить эпидемиологическую обстановку в регионе.

Она отметила, что сейчас не о чем беспокоиться, местный Департамент здравоохранения наблюдает за ситуацией, а специалисты изучают все возможные варианты людей, с которыми мог контактировать мальчик. В общей сложности было насчитано 188 контактов.

Издание утверждает, что у двух медицинских работников, следивших за состоянием мальчика, наблюдаются симптомы вируса Нипах.

Ранее микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что шанс передачи вируса Нипах от человека к человеку крайне низкий.