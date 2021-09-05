В Роспотребнадзоре заявили о важности вакцинации для защиты от разных штаммов коронавируса

Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо вакцинироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1», ее слова приводит РИА «Новости».

«Главное, чтобы мы были защищены. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них [от штаммов] с очень высокой долей вероятности», — подчеркнула Попова.

Ранее Попова отмечала, что этой осенью в России может вырасти число заболевших COVID-19 — начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом. По ее словам, коронавирус как респираторная инфекция «обеспечит себе рост», если россияне не будут прививаться. По данным Минздрава России, вакцинацию прошли более 45 млн жителей страны.

Согласно последним данным оперштаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 7 млн и составило 7 012 599. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.