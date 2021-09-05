Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 7 млн и составило 7 012 599. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 1357 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 826 — в Московской области, 517 — в Свердловской области, 480 — в Ростовской области, 469 — в Воронежской области.

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 1542 против 1549 днем ранее, до 1 575 355. Прирост числа заболевших составил 0,1%.

В настоящее время в России лечат 554 668 человек.

Число летальных исходов от коронавируса за сутки возросло на 793 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 200 пациентов.

Ранее врач-реаниматолог Гарик Саркисян из «ковидного» госпиталя в городе Волжском в Волгоградской области рассказал, что пациенты стали переносить коронавирус тяжелее.

Он отметил, что в госпиталь стали поступать беременные женщины и пациенты с острым коронарным синдромом.