Мужчина умер после нападения акулы в Австралии

Мужчина погиб после нападения акулы у восточного побережья Австралии. Его пытались спасти прохожие и врачи, сообщает издание Sky News.

Серферы, очевидцы и парамедики пытались сделать пострадавшему при нападении искусственное дыхание, но у него была слишком тяжелая травма. Нападение произошло у пляжей примерно в 330 милях к северу от Сиднея.

Очевидец Аарон Армстронг рассказал, что этот случай нападения акулы стал первым, про который узнали местные жители.

«Побежал вниз, чтобы посмотреть, что происходит, увидел человека без руки, много крови и много людей, помогающих ему, поэтому мы просто стояли рядом, просто чтобы посмотреть, нужна ли нам еще помощь», — вспомнил очевидец.

Гленн Коулман, еще один свидетель, добавил, что за несколько лет акул в регионе стало значительно больше и опытные серферы стали реже заходить в воду.

Личность и возраст погибшего в результате нападения акулы не уточняется.

Ранее акула откусила пятку летевшему над Красным морем парасейлеру.