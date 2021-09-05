Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода талибов* к власти

Центры сети службы защиты женщин от насилия в Афганистане закрываются после прихода к власти движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, большая часть директоров приютов сбежали со своими подопечными, когда пришло известие о том, что талибы захватывают провинции одну за другой.

«Наших убежищ, центров защиты женщин, больше нет. Маловероятно, что большую часть работы, которую мы делаем для женщин, мы сможем делать как раньше», — заявила соучредитель организации Сунита Вишванат.

Более половины всех афганских женщин сообщали о физическом насилии и 17% — о сексуальном насилии. Почти 60% выдают замуж насильно, отмечают авторы материала со ссылкой на министерство по делам женщин Афганистана.

Также в сельской местности до сих пор распространены убийства во имя чести, детские браки и продажа молодых девушек в рабство в качестве платы за долги. Согласно недавним исследованиям, преследование женщин на рабочем месте и в общественных местах является постоянным явлением, как и психологическое насилие, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики «Талибана» применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протеста женщин, требовавших предоставить им роль в новом правительстве.