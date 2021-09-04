В США участились кибератаки на муниципалитеты

Количество кибератак, которым подвергаются компьютерные сети американских муниципальных властей, выросло в последнее время. Об этом сообщает газета Washington Post.

В статье говорится, что муниципалитеты платят миллионы долларов в качестве выкупа вымогателям. Официально с 2016 года было зафиксировано более 400 подобных атак, однако их реальное количество может быть намного больше, отмечает газета.

Washington Post пишет, что одна из причин положения, в котором оказались органы местного самоуправления, заключается в том, что муниципальные власти стараются сэкономить на кибербезопасности, что облегчает задачу хакерам.

Злоумышленники требуют с муниципалитетов выкуп в обмен на разблокировку компьютерной системы, устроенную вирусом. Жертвы либо платят, либо тратят недели на восстановление удаленных киберпреступниками данных. Это мешает оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и задерживает выплату пособий гражданам.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности США.