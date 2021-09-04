В США осудили подростка, закопавшего младшего брата в сугробе

В округе Манитовок американского штата Висконсин 20 лет лишения свободы получил 17-летний Дамиан Хаушульц за жестокое убийство своего двоюродного брата Итана Хаушульца. Об этом сообщает телеканал Fox 11.

В 2018 году отец Дамиана велел ему наказать семилетнего Итана за незнание библейских стихов. Мальчику сказали таскать тяжелое бревно по заднему двору, старший брат порядка 100 раз ударил его руками и ногами, вставал ему на грудь и голову. Итан замерз насмерть, когда Дамиан закопал его в сугроб без куртки и ботинок.

Во время следствия на вопрос о том, насколько глубоким был сугроб, подросток ответил, что Итан «лежал в маленьком снежном гробу» и рассмеялся.

Во время вынесения приговора судья Джерилин Дитц выразила надежду, что в тюрьме Дамиан встанет на путь исправления.

«Моя цель состоит в том, чтобы вы пробыли в заключении достаточно долго, чтобы вырасти и развиться, получить образование, вылечиться, научиться сдерживать гнев», — сказала она.

После того, как Дамиан отбудет срок, он еще десять лет будет находиться под присмотром полиции.

В декабре 2021 года перед судом предстанет отец Дамиана, которому предъявлено восемь обвинений, в том числе в убийстве.

Мать подростка уже отбывает пятилетний тюремный срок.

Ранее в Соединенных Штатах мать жестоко убила детей и жила с их телами в одной квартире.