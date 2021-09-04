Родственники опознали тело найденного в Дагестане пропавшего туриста

Родственники опознали тело туриста из Москвы, которое ранее спасатели МЧС нашли в Гоцатлинском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

«Родственниками тело опознано — пропавший 23 августа после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 года рождения, житель города Москвы», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело мужчины, унесенное селем в конце августа.

Согласно информации ведомства, 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в ряде районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение недели были найдены тела четверых пропавших.

26 августа в пресс-службе администрации Левашинского района Республики Дагестан рассказали, что спасатели в Унцукульском районе обнаружили тело женщины, которую унесло селевым потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе республики.