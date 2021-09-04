В России выявили еще 18 780 случаев заражения COVID-19

В России выявили 18 780 новых случаев заболевания коронавирусой инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 18 737 человек, скончались — 796.

Большинство случаев заражения зафиксировали в Москве (1 549), Петербурге (1 494), Московской (756), Свердловской (512) и Ростовской (479) областях.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 6 993 954 жителей России, выздоровели 6 255 475 человек, умерли 186 407.

Ранее сообщалось, что в мире продолжает распространение новый «колумбийский» штамм коронавируса — инфицированные появились в Южной Корее и Европе. Вирусологи рассказали «Газете.Ru», приживется ли этот вариант COVID-19 в России.