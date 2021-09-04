Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

В Москве за неполные сутки, минувшие вечер и ночь, выпало почти 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя метеобюро.

Температура воздуха в ночь на субботу, 4 сентября, опускалась до +6,7°С.

По словам синоптика, соответствующие данные были получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков для сентября в Москве обычно составляет 65 мм, за последние неполные сутки выпало 12 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 4 сентября, будет до +13°С. В столице будет облачная погода с дождями и порывистым ветром.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром.