Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак

Ученые Уппсальского университета Швеции выяснили, какая порода собак наиболее подвержена болезням. Об этом сообщает New Scientist.

Исследователи пояснили, что в результате селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Они понаблюдали за 20 животными восьми самых популярных пород и определили, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак.

Отмечается, что эти собаки имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов, в основном они связаны с сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что самой популярной породой собак в России в 2021 году оказались шпицы.