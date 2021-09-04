Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Самыми востребованными летними курортами среди россиян стали Адлер и Анапа 09:52
Прокуратура Гватемалы подозревает россиян в подкупе президента 09:43
Легкоатлетке сделали предложение после финиша на Играх в Токио 09:37
Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане возросло... 09:36
Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину против COVID-19 09:29
Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум 09:18
Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве 09:12
Экс-игрок «Барсы» — о тренере каталонцев: я впервые увидел такое... 09:03
Мэр Владивостока оценил возможность создания нового города Спутник 08:59
Эксперты выяснили, возвращает ли рубль свои позиции после «августовского... 08:50

Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ученые Уппсальского университета Швеции выяснили, какая порода собак наиболее подвержена болезням. Об этом сообщает New Scientist.

Исследователи пояснили, что в результате селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Они понаблюдали за 20 животными восьми самых популярных пород и определили, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак.

Отмечается, что эти собаки имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов, в основном они связаны с сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что самой популярной породой собак в России в 2021 году оказались шпицы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Криптовалюты сейчас — как интернет в 90-х»
Основатель криптобиржи Binance — о запросах властей, Илоне Маске и будущем биткоина
Автомобили на границе поставят в электронную очередь
Минтранс создаст систему электронной очереди для погранпереходов
Ferrari вместо гроба, прах в пачке чипсов и полет в космос
Cамые необычные похоронные церемонии знаменитостей
Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане возросло до 17
Прокуратура Гватемалы подозревает россиян в подкупе президента
В Болгарии дали Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Яценюк пожаловался, что Россия хочет превратить украинскую ГТС в металлолом
Новости и материалы
Самыми востребованными летними курортами среди россиян стали Адлер и Анапа
Легкоатлетке сделали предложение после финиша на Играх в Токио
Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину против COVID-19
Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум
Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве
Экс-игрок «Барсы» — о тренере каталонцев: я впервые увидел такое неуважительное поведение
Мэр Владивостока оценил возможность создания нового города Спутник
Эксперты выяснили, возвращает ли рубль свои позиции после «августовского проклятья»
Минвостока составило портрет типичного участника программы «Дальневосточный гектар»
Захарян ответил, где хочет продолжить карьеру
Четыре человека погибли в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане
В России появились новые мошеннические схемы с участием лжеполицейских
Facebook извинился за то, что ИИ пометил видео с темнокожими как видео «о приматах»
Талибы* пообещали наказывать боевиков, стреляющих в воздух
СМИ: США будет бороться с ИГ* в Афганистане силами ВМС
Поведение украинца Цветова на награждении назвали некрасивым
В Петербурге загорелись два склада
FT: Россия проделала огромный путь и стала крупнейшим экспортером зерна
Все новости
Скорость не главное: насколько вредна быстрая зарядка
Эксперты рассказали о влиянии быстрой зарядки на смартфон
От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей
Россиян предупредили о новых штрафах в 2022 году
«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA
Лоза оценил идею с голографическими концертами группы ABBA
«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»
Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону
«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают
Длина имеет значение: как Россия будет осваивать Северный морской путь
Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Севморпути
Кадры падения грузовика с эстакады в Москве
Дети-эпилептики могут остаться без важного препарата
Из аптек исчез «Суксилеп», без которого лечение детей-эпилептиков идет насмарку
«Численность войск значительно превышает объявленную»
Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ
Как одеваются участники ВЭФ-2021
«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя
Продажи автомобилей Lada в августе упали на 32,6%
«Господин Лавров, я передаю вам привет»
В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
«Мирного договора с Японией не будет»
Эксперты оценили переговоры по мирному договору с Японией после слов Путина на ВЭФ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях