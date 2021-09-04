В России появились новые мошеннические схемы с участием лжеполицейских

В МВД рассказали о новых схемах мошенников, представляющихся сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, жертве звонит вымогатель с угрозой убийства или уничтожения личного имущества. Далее с человеком связывается лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения.

По данным правоохранителей, в этом году также появилась еще одна схема, когда инициатором звонка потерпевшему является лжеполицейский. Он входит в доверие будущей жертве и оставляет свой номер телефона. Затем гражданину звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников. Жертва перезванивает уже знакомому «полицейскому», который подтверждает проведение операции по задержанию группы злоумышленников. Для этого человеку нужно перевести крупную сумму на счет вымогателя или передать лично. Например, деньги предлагают скинуть с балкона, чтобы «проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранителям в поимке мошенника».

Отмечается, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры.