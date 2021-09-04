Губернатор Камчатки заверил, что дефицита красной икры не будет

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина в регионе прошла успешно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дефицита мы не ждем. Стоимость несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта «Доступная рыба». Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет. Путина достаточно удачно прошла, поэтому, думаю, что на столах икра точно будет», — подчеркнул Солодов.

Он добавил, что предоставляет необходимые материалы в ФАС, чтобы они смогли дать оценку обоснованности ценообразования.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в этом году в России выловили достаточный объем красной рыбы, чтобы цены на нее в дальнейшем начали снижаться.

Он отметил, что сейчас цены не снижаются из-за того, что рыболовный сезон только заканчивается и не вся продукция поступила в массовом объеме на внутренний рынок.