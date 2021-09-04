В Москве в субботу ожидается до +13°С и дождь

Синоптики пообещали, что в Москве в субботу, 4 сентября, будет до +13°С. В столице будет облачная погода с дождями и порывистым ветром, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+13°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Будет дуть северо-западный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром.