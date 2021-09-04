Красную книгу России в 2021 году переиздадут впервые за 20 лет

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что том «Животные» Красной книги России будет переиздан впервые за 20 лет в ноябре–декабре этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«В последний раз ее издавали в 2001 году. Утвержден новый список, потому что за двадцать лет ситуация изменилась. <…> 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка», — рассказал Козлов.

Он добавил, что тираж Красной книги составит 2 тысячи экземпляров. Их планируется отправить по регионам страны, в «главные библиотеки и учреждения».

Электронную версию опубликуют на сайте Минприроды.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России занесло в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих.

Среди млекопитающих, впервые попавших в список, — плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, черношапочный сурок, песец, каспийский тюлень, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.