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В Британии будут сажать в тюрьму за кражу домашних питомцев

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Сайт министерства образования Красноярского края

В Великобритании был принят закон, согласно которому кража домашних животных будет считаться отдельным уголовно наказуемым деянием. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В случае кражи домашнего животного в настоящее время может быть возбуждено уголовное дело о краже собственности, однако существующее законодательство, которое определяет наказание, основываясь на рыночной стоимости украденного, «не учитывает моральный ущерб владельцу кошки или собаки». За время локдауна, когда резко возрос спрос на питомцев, было сообщено о более, чем 2000 случаев похищения питомцев.

«Кража домашнего животного — отвратительное преступление, доставляющее значительную эмоциональную боль владельцу питомца, в то время, как алчные преступники набивают свои карманы. Новая статья о краже подчеркивает, что домашние животные — не просто собственность и даст полиции новые инструменты для раскрытия подобных правонарушений», — заявила Прити Патель, министр внутренних дел Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина подала заявление в полицию на соседского кота Пушка.

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