Под Астраханью сел на мель направлявшийся в Баку танкер

В Астраханской области танкер, следовавший из Астрахани в столицу Азербайджана Баку по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, сел на мель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«В 15:03 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря на 158-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что никто не пострадал, судно не повреждено, акватория не загрязнена. Экипаж состоит из 12 человек, у них есть запас еды и воды на 14 суток.

Инцидент не повлиял на судоходство на канале.

«Организовано взаимодействие с Морскими спасательно-координационными центрами и администрацией порта. Движение судов не приостановлено», — сказали в МЧС.

Ранее под Астраханью сел на мель сухогруз «Порт Оля-4», державший путь в иранский порт Амирабад.