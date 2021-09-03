«Одновременно мило и страшно!»: в сети умилились видео с маленькими скунсами

Пользователь популярного интернет-форума Reddit выложил видео с мамой-скунсом и ее детенышами, подбежавшими к велосипедисту, и потом снова скрывшимися в растительности.

В подписи к видео на форуме велосипедист сообщил, что они действительно были очень милыми, но когда они обступили его ногу, то он занервничал и стал про себя повторять «Не двигайся!».

«Самый милый ночной кошмар, который я когда-либо видел», — поддержал автора ролика пользователь gimmedatnowyo.

Другие пользователи сказали, что все выглядит так, как будто мама-скунс проводит своим детенышам экскурсию.

Еще один юзер поделился фактом, что такое любопытное поведение скунсов объясняется тем, что поскольку у зверьков есть мощное средство самозащиты, они могут позволить себе быть неагрессивными и активно взаимодействовать в том числе и с людьми.

Ранее сообщалось, что пользователей Reddit умилило видео со спасением маленького медвежонка.