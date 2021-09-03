«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 9:00 3 сентября до 9:00 5 сентября, в Подмосковье — с 9:00 3 сентября до 21:00 4 сентября. Порывы ветра в этот период могут достигать 17 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в ночь на 3 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что небольшое похолодание на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром. В дальнейшем, по прогнозам метеорологов, арктические веяния будут становиться сильнее.

Также метеорологи предупредили, что в Москве на выходных температура опустится до +5°C. Местами не исключен кратковременный дождь.