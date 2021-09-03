Сибиряка подозревают в убийстве родного брата бутылкой из-под водки

Следователи Омской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства и исчезновения местного жителя, сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, мужчина пропал в Азовском немецком национальном районе на юге области.

«К указанному преступлению причастен 62-летний родной брат пропавшего мужчины, у которого в середине августа текущего года в ходе совместного распития спиртного с потерпевшим возник конфликт из-за денежного долга. Он нанес пустой стеклянной бутылкой из-под водки около 10 ударов по голове и груди потерпевшего», — говорится в сообщении.

Когда подозреваемый понял, что брат скончался, тело было вывезено из дома и зарыто в лесном массиве, сообщили в СК.

В полицию обратился сын пропавшего, когда обнаружил в доме многочисленные следы крови, а отец так и не появился дома.

Ранее сообщалось, что в Бурятии безработный внук-алкоголик задушил прикованную к постели бабушку и пытался убить мать.