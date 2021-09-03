Обвешанного оружием мужчину заметили на ночной улице в Свердловской области

Житель села Горный щит под Екатеринбургом рассказал, что в ночь на 3 августа заметил на улице мужчину, который разгуливал с двумя два автоматами и дробовиком. Об этом сообщает региональное издание E1.

По словам очевидца, мужчина с огнестрельным оружием был замечен на улице Ясной.

«У меня сработал датчик движения, по камере я увидел, что там кто-то идет. Мужчина с оружием прицелился в камеру, а потом пошел дальше нетрезвой походкой. Я сначала подумал, что это пневматика, а потом увидел, что у него на плечах висит еще оружие — два автомата Калашникова, а в руках какой-то дробовик», — рассказал изданию местный житель по имени Александр.

Он уточнил, что у «оруженосца» был фонарик, он также был одет в охотничий жилет. Александр заявил, что странный мужчина подходил к домам соседей — «все собаки по улице лаяли, видимо, он к каждому дому подходил».

Очевидец вызвал полицию — пока наряд был в пути, человек с оружием куда-то ушел. Прибывшие на вызов полицейские надели бронежилеты и начали его искать.

Иные подробности не приводятся.

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