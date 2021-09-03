Полиция в Нью-Йорке ищет других жертв урагана Ида

Полицейский департамент Нью-Йорка (NYCPD) проводит поиски других жертв урагана Ида и выясняет причины того, почему погибли 22 человека, сообщает РИА «Новости».

«Это одна из самых сложных бурь, с которыми мне приходилось сталкиваться со времен урагана «Сэнди». У нас 13 смертельных случаев. Шесть инцидентов в районе Квинс с 11 смертельными случаями и два инцидента в Бруклине с двумя смертельными случаями», — рассказал на брифинге начальник управления полиции Нью-Йорка Родни Харрисон.

По его словам, расследование пока носит предварительный характер.

«У нас было 69 случаев спасений на воде», — уточнил Харрисон, прокомментировав эвакуацию из нью-йоркского метрополитена.

Ранее живущие в Нью-Йорке россияне рассказали о том, как смогли спастись от последствий урагана «Ида».

Ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.