Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье

Синоптики пообещали заморозки в ночь на 3 сентября в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

Согласно прогнозам, ночью и утром в отдельных районах Московской области ожидается до -2 градусов.

В МЧС посоветовали тем, кто имеет сердечно-сосудистые и астматические заболевания, по возможности не выходить на улицу.

Водителям рекомендовано быть внимательными на дорогах, отказаться от лишних маневров, обгонов, опережений и помнить о том, что на скользкой дороге резко тормозить нельзя.

Ранее метеорологи рассказали, когда в центральную часть Россию придет настоящая осень. По прогнозам, уже с 2 сентября регион ждет арктические веяния с холодными дождями и резким понижением дневных и ночных температур.

Синоптики также сообщили, в каких регионах снег выпадет уже в сентябре.