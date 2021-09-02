На москвичку, прыгнувшую на рельсы в метро Москвы, подан иск более чем на 250 тыс рублей

В отношении жительницы столицы, которая ранее прыгнула на рельсы в метрополитене, был подан иск на 255 459 рублей. По данным Mash, инцидент произошел в июле на станции Сокольнической линии «Ольховая».

Сама девушка, бросившаяся под поезд, не пострадала и самостоятельно поднялась на платформу.

«Движение остановили на 5 минут, отменили два состава, пассажиры опоздали, а метро потеряло 255 459 рублей», — уточнили в Telegram-канале издания.

Прыгнувшей под поезд и сбившей график составов стала Александра Демидова.

Предполагается, что теперь дело будут рассматривать в суде. Само заседание назначено на 20 сентября. Из данного иска следует, что каждая минута сбоя в движении поездов Московского метрополитена оценивается более чем в 50 тыс. рублей.

Ранее человек упал на пути на «фиолетовой» линии московского метро.

Также женщина упала на рельсы и погибла на станции Арбатская Арбатско-Покровской («синей») ветки.