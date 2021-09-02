Свыше 20 человек стали жертвами урагана «Ида» в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Ураган «Ида», обрушившийся на Соединенные Штаты, привел к гибели людей в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Не менее 23 человек стали жертвами внезапных наводнений, сообщает издание CGTN.

Паводковая вода окружила машины после сильного дождя на скоростной автомагистрали в Бруклине утром 2 сентября. В штате Нью-Йорк также были зафиксированы внезапные наводнения и рекордные осадки.

Девять погибших, в том числе ребенок, было подтверждено в Нью-Йорке. Остальные жертвы были из Нью-Джерси.

В данных штатах объявили чрезвычайное положение из-за природного катаклизма.

Работа почти всех линий нью-йоркского метрополитена приостановлена с конца 1 сентября.

Запрет на ночные поездки в Нью-Йорке сняли. Власти, несмотря на ослабление запретов, призвали людей оставаться в помещениях. Коммунальные службы сейчас продолжают ликвидацию последствий природной стихии.

Ранее в Нью-Йорке введен режим ЧС из-за мощного ливня.