Телеведущий получил срок за «изнасилование» манекена в прямом эфире

Ивуарийского телеведущего Ива де Мбелла приговорили к году лишения свободы условно за то, что он попросил бывшего насильника в прямом эфире показать на манекене то, как он издевался над своими жертвами. Об этом сообщила «Би-Би-Си».

Помимо этого, ему присудили штраф в размере $3,600, запретили покидать столицу страны и уволили с телевидения.

Как сообщает издание, де Мбелла пригласил на эфир человека, имевшего судимость за сексуальные действия насильственного характера, после чего выдал ему манекен в виде женщины, попросив на нем показать, каким образом он совершал свои преступления.

Действия телеведущего вызвали негодование в ивуарийском обществе, а десятки женщин стали протестовать напротив телекомпании, где работал ведущий. Приговор одобрили в правительстве Кот д'Ивуара.

«Подчеркивая важность политики, направленной на безопасность женщин, я разделяю невыразимую боль жертв изнасилования, а, в особенности тех, кто пережил эту травму после программы. Я хотела бы выразить свою солидарность со всеми, кому пришлось снова вспомнить свою травму, как снова открылись их раны, и тем, кто снова видел в телепередаче своего палача. Мужества вам, дорогие сестры. Всем сердцем с вами! Изнасилование остается преступлением!», — заявила Нассенба Туре, ивуарийский министр по делам семьи, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что США потребовали Британию допросить принца Эндрю, также обвиненного в изнасиловании.