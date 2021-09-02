В Великобритании назвали распространенные симптомы «долгого ковида»

Около 970 тыс. жителей Великобритании (1,5% всего населения) испытывали в июле симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на протяжении как минимум четырех недель с момента инфицирования. Об этом сообщается в докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

Чаще всего (58% случаев) заболевшие жаловались на продолжительную утомляемость.

Среди других симптомов «долгого ковида» эксперты обнаружили затрудненное дыхание (42%), боль в мышцах (32%), а также нарушение концентрации внимания (31%).

По данным службы, примерно 650 тыс. человек пожаловались на то, что «долгий ковид» ощутимо влияет на их повседневную деятельность.

При этом, согласно информации ONS, чаще всего с длительными последствиями COVID-19 сталкиваются люди в возрасте от 35 до 69 лет, лица со слабым здоровьем, работающие с зараженными пациентами врачи, а также жители наиболее депрессивных в социально-экономическом плане районов страны.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что «долгий ковид» длится от шести до девяти месяцев.