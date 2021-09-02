В Анапе сняли запрет на купание в море

Специалисты Роспотребназора взяли пробы воды в Анапе, и запрет на купание, который действовал с конца августа, был снят. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что мониторинг состояния морской воды и пляжей будет проводиться регулярно.

27 августа в регионе был введен временный запрет на купание, из-за того, что Роспотребнадзора выявили, что воды акватории Черного моря в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам. В результате проведения лабораторного мониторинга качества морской воды ведомство направило в органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска соответствующую информацию об ограничении на купание в зонах рекреаций.

До этого действовали периодические временные запреты на купание в связи с ухудшением погодных условий.