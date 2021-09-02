В Испании задержали разыскиваемого Россией криминального авторитета

Национальная полиция Испании задержала криминального авторитета Левана Абуладзе, который в конце 2020 года сбежал из здания суда города Владимир и разыскивался правоохранительными органами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление стражей порядка Испании.

Отмечается, что мужчину задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать на испанскую территорию по фиктивному украинскому паспорту. Согласно представленной информации, Абуладзе рассчитывал управлять своей группировкой из Испании. Его поисками занимались также правоохранительные органы Грузии.

17 декабря 2020 года вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, совершил побег из здания суда во Владимире. По данным СМИ, он был осужден за незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Кроме того, он занимал высшее положение в преступной иерархии. Ему грозило заключение в тюрьму на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Испании задержали банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной.