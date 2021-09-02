Безбилетники в Петербурге обстреляли автобус из газового пистолета

В Санкт-Петербурге четверых молодых людей, отказавшихся платить за проезд, высадили из автобуса, а они в отместку обстреляли из газового пистолета салон транспортного средства. Об этом сообщает региональное управление полиции.

В правоохранительных органах рассказали, что 28 августа к ним с заявлением обратилась 50-летняя кондуктор, которая работала на этом рейсе. На перекрестке проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта у нее возник конфликт с четырьмя молодыми людьми, которые не захотели платить за проезд. За женщину вступились другие пассажиры, после чего безбилетники вышли из салона, однако тут же попытались сесть обратно.

«Кондуктор заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего четверка безбилетников скрылась», — сообщили в полиции.

Троих из четырех нарушителей вскоре задержали. Выяснилось, что двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и к уголовной ответственности за кражу. Самый младший признался, что это именно он произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора, а после, побоявшись наказания, выбросил пистолет. Позднее оружие нашли.

«На всех троих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сообщили в полиции.

Личность и местонахождение четвертого безбилетника правоохранители пока устанавливают.

В августе прошлого года в Петербурге полиция задержала пассажирку троллейбуса, которая избила кондуктора, отказавшись оплачивать проезд.