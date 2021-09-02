Попова рассказала о первых заразившихся гриппом AH3N2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уже регистрируются первые случаи инфицирования вирусом гриппа AH3N2, предупредила о рисках, которые несет наступающий эпидемиологический сезон, и призвала россиян вакцинироваться. Об этом сообщает «Интерфакс».

Риски грядущего эпидемиологического сезона Попова связала с отсутствием контакта жителей России с гриппом в 2020 году.

«Иммунная прослойка, которая образуется в результате встречи с вирусом при легких, бессимптомных формах, она в этом году отсутствует», — объяснила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока обстановка с заболеваемостью ОРВИ в стране стабильна. Однако среди тех, кто перенес COVID-19, риск заболеть другой респираторной инфекцией выше.

«Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в течение определенного количества времени имеют сниженный иммунитет, сниженную сопротивляемость», — предупредила Попова.

Избежать возможных сложностей позволит вакцинация 60% населения страны, резюмировала она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что массовая вакцинация предотвратит появление новых штаммов.