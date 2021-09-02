Котяков заявил, что уровень безработицы опустился на допандемийный уровень

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что российский рынок труда по основным показателям вернулся на допандемийный уровень. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера буквально у нас вышли данные Росстата последние. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», — сказал Котяков.

Он отметил, что в настоящее время уровень безработицы в России опустился до 4,5% — с 4,6-4,7% в 2020 году.

Соответствующее заявление министр сделал на VI Восточном экономический форум.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому продлевается упрощенный порядок регистрации безработных. Правила будут действовать до 31 декабря 2021 года.тр

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за полгода. В конце 2020 года официально зарегистрированных безработных в Москве насчитывалось около 97 тыс., в середине лета 2021 года — около 40 тыс.