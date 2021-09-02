В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Согласно результатам последней инвентаризации, 11 видов животных в России считаются вероятно исчезнувшими. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минприроды России.

«Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие», — сообщает ведомство.

Как уточнили в министерстве, это такие виды животных, как красноногий ибис, чернобрюхий клухарь, тюлень-монах, кулан, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского. Также среди исчезнувших видов — популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и другие.

По информации Минприроды, с территории РФ за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных, в том числе тур, морская корова и степной тарпан.

Также увеличивается число животных и растений, занесенных в Красную книгу. В настоящее время в этом перечне находятся 443 вида животных и 676 видов растений.