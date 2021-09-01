Муж силиконовой куклы нашел новую возлюбленную — пепельницу

Казахстанский блогер и культурист Юрий Толочко, ранее женившийся на секс-кукле, заявил, что у него теперь еще одна возлюбленная — гигантская пепельница, с которой он «познакомился» в ночном клубе.

«Это большая пепельница из курилки клуба. Сначала я просто устроил с ней фотосессию. Но потом она начала привлекать меня. Я хотел вновь прикоснуться, понюхать. Мне нравится ее брутальный аромат, прикосновение металла к моей коже... Мне также нравится, что у нее есть история, что она не нова, помогла многим людям и продолжает служить им», — написал Толочко в своем Instagram.

Блогер убежден, что пепельница должна и дальше «работать» в клубе, но при этом станет его собственностью.

«Иногда я хочу попросить дать мне ее на ночь. Будет отлично смотреться в моем гареме (мои малышки будут рады)», — написал Толочко.

В ноябре прошлого года Толочко «женился» на специально изготовленной для него секс-кукле Марго. Блогер рассказывал, что также встретил ее в ночном клубе, где «спас ее от нежелательного внимания». Однако через полгода пара «рассталась», а блогер завел новую секс-куклу по имени Луна и секс-игрушку в виде цыпленка по имени Лола. Судя по публикациям в соцсетях, Толочко не обделяет вниманием ни одну из возлюбленных — на днях он подготовил сценический номер с Луной, и она «заработала свои первые деньги».

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